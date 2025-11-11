Il Milan si tiene stretto il top player: rinnovo imminente

Salvo imprevisti, Luka Modrić continuerà la sua avventura al Milan anche nella prossima stagione. La straordinaria tenuta fisica e mentale del fuoriclasse croato sta spingendo la dirigenza rossonera a valutare il prolungamento di un altro anno del contratto in scadenza a giugno 2026.

Milan, Modrić potrebbe rinnovare fino al 2027

Sulle sue qualità tecniche non c’era alcun dubbio. Semmai, considerando i 40 anni compiuti a settembre, qualche perplessità poteva nascere in merito alle condizioni fisiche. Fugate rapidamente anche in questo caso. Luka Modrić è subito diventato il faro del nuovo Milan di Massimiliano Allegri e ha tutte le intenzioni di esserlo almeno per un’altra stagione.

Infatti, stando a quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, l’ex Real Madrid si trova benissimo a Milano. Sentimento ricambiato dalla dirigenza rossonera, che vorrebbe esercitare al più presto l’opzione per rinnovare il suo contratto fino al 2027. Le parti, in estate, si erano accordate per valutare al termine di questa annata il da farsi, ma la sensazione è che l’intesa sarà prolungata molto prima del previsto.