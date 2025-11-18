Il Milan vuole solo lui: Tare è già al lavoro, rivelato il piano per il nuovo fuoriclasse

Il Milan osserva con attenzione la situazione di Robert Lewandowski e prepara il colpaccio per l’estate 2026. Secondo quanto riportato da ‘Tuttosport’, il polacco non lascerà il Barcellona a gennaio e lo scenario resta perciò praticabile solo per la prossima estate. La posizione del giocatore e le strategie del Barcellona rendono l’operazione complessa, ma non chiusa. È una pista che richiede tempo e lavoro e il club rossonero vuole perciò lavorarci nei prossimi 6 mesi che dividono dall’estate.

La posizione del Milan per Lewandowski: ‘Tuttosport’ rivela il piano rossonero

‘Tuttosport’ ha perciò parlato, nell’edizione odierna, del possibile affare Lewandowski. Il quotidiano sostiene che il club rossonero starebbe valutando il profilo dell’attaccante con attenzione e sarebbe già concretamente al lavoro per mettere a segno il colpo.

La pista Lewandowski resta però vincolata al calendario e alle condizioni del suo club attuale, il Barcellona, che non prevede uscite nel mercato invernale. Il tema resta aperto, ma senza una possibilità immediata.

Perché gennaio è irrealizzabile e cosa può accadere in estate

Il polacco non dovrebbe lasciare la Spagna nel mese di gennaio, perciò il Milan guarda all’estate come ad periodo più realistico per provare a concretizzare l’operazione, vista anche la scadenza del contratto del centravanti con i blaugrana.

L’attaccante resta un profilo di alto livello, capace di portare esperienza in Serie A e di dare peso tecnico a una squadra che vuole restare competitiva. Massimiliano Allegri conosce bene l’importanza di un centravanti solido per dare continuità ai risultati nelle competizioni italiane. Ma il futuro dipenderà dalle richieste del Barcellona e dalla volontà del giocatore.