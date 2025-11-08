“Incomprensibile”: Marelli accende così la polemica sul rigore concesso in Parma – Milan

Il Milan è in campo contro il Parma in questo sabato e, fino a questo momento, il risultato premia la squadra allenata da Massimiliano Allegri. Protagonista nella prima porzione di gara è senza dubbio Alexis Saelemaekers, autore del gol che ha aperto le danze del Diavolo e procurandosi, inoltre, il rigore della seconda rete siglata da Rafa Leao.

L’episodio è stato però oggetto di OFR, quasi in maniera sorprendente considerando che il contatto è stato evidente fin da subito. L’arbitro Di Bello ha confermato la decisione iniziale, ma non mancano le polemiche riguardo la chiamata arrivata dalla sala VAR.

Marelli non ci sta: “OFR difficile da spiegare”

Luca Marelli, nel corso di Parma – Milan, ha detto la sua in merito alla gestione del rigore concesso in favore della squadra di Max Allegri, che è stato oggetto di OFR. L’ex direttore di gara, intervenuto nel corso del match a DAZN, non ha nascosto le sue perplessità in merito alla chiamata da parte della sala VAR, che ha messo in discussione l’iniziale fischio del direttore di gara centrale.

“Mi sembra molto difficile da capire l’On Field Review. Bravo Di Bello, il rigore è evidente”.

Quanto successo, ovviamente, ha scatenato il dibattito dei tifosi sui social. Ciò che conta per Max Allegri e i suoi uomini, però, è che alla fine il rigore sia stato confermato anche in seguito all’OFR.