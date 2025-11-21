Inter- Milan, è già polemica: la decisione fa perdere le staffe ai tifosi rossoneri

Gianluca Rocchi ha difeso a spada tratta la scelta di Simone Sozza come arbitro del derby di domenica sera, liquidando le critiche sulla sua provenienza milanese come ‘folkloristiche’. Il designatore, intervenuto a ‘Sky Sport’, ha inoltre sottolineato la crescita internazionale del direttore di gara.

Rocchi sulla polemica per l’arbitro: “Un retropensiero folkloristico”

Rocchi non ha avuto dubbi sul 38enne di Seregno, a sua detta uno dei migliori in circolazione: anche se proviene da Milano, è lui l’arbitro giusto per il match. Le critiche più accese sono arrivate soprattutto dal mondo rossonero e da ex arbitri come Calvarese, che aveva parlato di scelta ‘azzardatissima’.

Il designatore, però, si fida ciecamente di Sozza: