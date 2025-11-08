Leao e il rapporto con Allegri: le parole del portoghese sono da vero leader!

Rafael Leao ha rilasciato dichiarazioni a Sky Sport prima della sfida Parma-Milan. L’attaccante portoghese ha sottolineato l’importanza di partire forte e segnare presto in un campo ostico, elogiando il supporto di Massimiliano Allegri dentro e fuori dal rettangolo verde.

Leao mette in guardia i suoi

L’ala rossonera ha enfatizzato la necessità di un approccio deciso contro il Parma: “Dobbiamo entrare forti nei primi 20 minuti e fare gol presto”, ha detto, insistendo sull’obiettivo di sbloccare il risultato nei primi minuti per evitare complicazioni in una trasferta tradizionalmente insidiosa per il Milan.

Parole al miele per mister Allegri

Leao ha poi ringraziato pubblicamente il suo mister, Max Allegri, per il lavoro quotidiano, che va oltre gli schemi tattici e tocca aspetti personali: “Parliamo di vita e come affrontare tutto quello che succede. Sa gestire bene le cose e per noi giovani, figure come Luka Mike e il mister è importantissimo”.