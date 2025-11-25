L’Inter lo ‘scippa’ al Milan: l’idea è decollata dopo il derby, ipotesi clamorosa

Il Milan ha superato l’Inter, per 0-1, nel Derby della Madonnina anche e soprattutto grazie ad una grandissima prestazione di Mike Maignan che è riuscito anche a parare il rigore ad Hakan Calhanoglu. Ed è proprio l’estremo difensore rossonero che avrebbe attirato l’attenzione dell’Inter: è così spuntata una clamorosa ipotesi di mercato.

Occhio Milan, l’Inter può fare un’altra volta lo scherzetto: obiettivo Maignan a parametro zero

Secondo quanto riferito dal ‘Corriere della Sera’:

“Il francese, che lascerà quasi sicuramente il Milan a giugno a parametro zero dopo aver chiesto 5,5 milioni di ingaggio per il rinnovo (su cui Furlani ha glissato), è il grande sogno di mercato dall’altra parte del Naviglio“.

E poi si legge ancora: