L’Inter lo ‘scippa’ al Milan: l’idea è decollata dopo il derby, ipotesi clamorosa

Il Milan ha superato l’Inter, per 0-1, nel Derby della Madonnina anche e soprattutto grazie ad una grandissima prestazione di Mike Maignan che è riuscito anche a parare il rigore ad Hakan Calhanoglu. Ed è proprio l’estremo difensore rossonero che avrebbe attirato l’attenzione dell’Inter: è così spuntata una clamorosa ipotesi di mercato.
Occhio Milan, l’Inter può fare un’altra volta lo scherzetto: obiettivo Maignan a parametro zero
Secondo quanto riferito dal ‘Corriere della Sera’:
“Il francese, che lascerà quasi sicuramente il Milan a giugno a parametro zero dopo aver chiesto 5,5 milioni di ingaggio per il rinnovo (su cui Furlani ha glissato), è il grande sogno di mercato dall’altra parte del Naviglio“.
E poi si legge ancora:
“Un sogno nemmeno troppo proibito. Maignan non sarà un profilo di quelli richiesti da Oaktree (il francese ha 30 anni e appunto un ingaggio alto), ma di fronte a un’opportunità del genere, che avrebbe un grande valore tecnico, ma anche ‘psicologico’ nei confronti del Milan, la regola è sola una: mai dire mai“.