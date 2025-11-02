“Loro hanno fatto male…”: Milan, l’ammissione di Allegri su due dei suoi

Il Milan vince e convince contro la Roma. Dopo un primo tempo complicato, nella seconda frazione i rossoneri hanno reagito e gestito il vantaggio, andando vicino anche a raddoppiare. Nel finale un grande Maignan para il rigore e permette ai padroni di casa di vincere. Massimiliano Allegri nel post-partita ha analizzato questo e tante altre situazioni riguardante la partita. Di seguito le parole del tecnico dei rossoneri.

Max Allegri nel post-partita di Milan-Roma: le sue parole

Massimiliano Allegri è intervenuto nel post-partita a DAZN dopo il successo sulla Roma per 1-0. Le sue dichiarazioni.

“I primi 35′ la Roma meritava assolutamente il vantaggio. Noi abbiamo sbagliato tutto quello che si poteva sbagliare tecnicamente anche a causa della grande pressione della Roma. Poi siamo andati in vantaggio e ci siamo gestiti meglio anche in fase difensiva. Nel secondo tempo siamo rientrati bene, abbiamo avuto anche occasione per raddoppiare ma non ci siamo riusciti. Poi ci sta anche difendersi nel finale di partita per portare a casa il risultato”.

Approccio sbagliato nella prima parte della sfida, ma poi il Milan è uscito fuori e ha reagito.

“L’approccio complicato lo abbiamo avuto stasera per via della loro pressione. Paradossalmente nelle altre partite sbagliavamo il secondo tempo mentre giocavamo meglio nel primo. La squadra deve migliorare l’autostima, la convinzione delle qualità che ha, attraverso anche queste partite. Giocare a San Siro non è facile, e ancor di più con le assenze che abbiamo in questo periodo. Bartesaghi e De Winter hanno fatto male nella prima parte, poi hanno reagito e fatto una bella partita. Dobbiamo analizzare quei primi 35′ e fare meglio già dalla prossima“.

Su Leao e Nkunku, autori secondo il tecnico di una buona partita.

“Leao ha fatto una buona partita, così come Nkunku. Se abbiamo giocatori con queste caratteristiche dobbiamo giocare in questo modo e possono solo che migliorare. Ho avuto giocatori così e anche centravanti puri nella mia carriera, l’importante è riempire l’area“.

Ricordo a Galeone, scomparso nella giornata di oggi.