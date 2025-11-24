Maignan, ora cambia il futuro? Svelata la decisione sul rinnovo con il Milan

Il rigore parato e, nel complesso, la grande prestazione offerta ieri da Maignan aprono tante riflessioni su quello che sarà il futuro dell’estremo difensore del Milan: il suo contratto è in scadenza e si farà di tutto per rinnovarlo, seppur la situazione sembri piuttosto compromessa. Al momento, resta più probabile l’ipotesi addio che il prolungamento dell’attuale accordo, secondo tuttomercatoweb.com.

Maignan, e il rinnovo? Il giocatore non ha gradito

Come ripreso da TMW, è necessario fare una ricostruzione su quanto accaduto negli ultimi mesi tra il Milan e Mike Maignan: al momento sarebbe molto improbabile che si giunga a un accordo per l’estensione del contratto del francese, in scadenza la prossima estate. Dunque, l’addio tra le parti sarebbe l’opzione più quotata per queto finale di stagione. Il club spera in un inaspettato cambio di posizione e continua a lavorare per riaprire i contatti con giocatore ed entourage, interrotti bruscamente in passato. Tuttavia, è bene ribadire la difficoltà della situazione, con Maignan che potrebbe firmare con un club diverso dal Milan già a febbraio.

Perché Maignan non vuole rinnovare con il Milan?

Dietro al muro innalzato da Maignan ed entourage riguardo il rinnovo di contratto con il Milan c’è un episodio risalente alla fine dello scorso anno. Infatti, le parti si erano accordate per un rinnovo a 5 milioni di euro stagionali più bonus. Tuttavia, il Milan si è tirato indietro e ha abbandonato i colloqui, sperando in un rinnovo a cifre decisamente inferiori. Questa azione ha scatenato la rabbia del giocatore, che non pare intenzionato a rinnovare. Ecco che, dunque, il Milan continua a guardarsi intorno per un eventuale sostituto.