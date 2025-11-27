Il Milan sta pensando di intervenire in attacco in vista del mercato di gennaio. Le ultime prove poco convincenti di Santiago Gimenez hanno spinto la dirigenza rossonera a valutare l’arrivo di un nuovo centravanti. Tra i profili presi in considerazione è spuntato anche quello di Jean-Philippe Mateta, punta del Crystal Palace, che da tempo è finita nei radar del club. La punta francese classe 1997 avrebbe manifestato una chiara la volontà di voler lasciare la Premier per vivere una nuova avventura. Per i rossoneri l’occasione potrebbe essere quella giusta per puntare su una punta fisica e pronta a dare profondità e gol.

Mateta vuole la Serie A: il costo dell’operazione

Secondo quanto riportato da TeamTalk, il Milan starebbe seguendo con attenzione Jean-Philippe Mateta. Il giocatore sarebbe disponibile a lasciare la Premier League per sbarcare in Serie A. Per il club rossonero potrebbe essere l’opportunità giusta per puntare su un centravanti con fisicità e attitudine d’area.

Mateta corrisponderebbe all’identikit richiesto dal tecnico Massimiliano Allegri: una punta capace di giocare spalle alla porta, peso in area e presenza fisica. Il francese vede l’Italia come un approdo concreto e l’interesse del Milan non nasce oggi: il nome circola da mesi, tra sondaggi e riflessioni. Ora, la società lombarda starebbe pensando di presentare un’offerta da 35 milioni di euro.

Perché il Milan valuta un cambio in attacco

Il potenziale arrivo di Mateta arriva in un momento delicato per Santiago Gimenez. La sua stagione finora non ha convinto: raramente decisivo nelle partite importanti, con un solo gol in Coppa Italia ed una evidente scarsa continuità.

La dirigenza milanista sembra quindi intenzionata a cercare un’alternativa che garantisca maggiore affidabilità sotto porta. Mateta rappresenta un profilo concreto: giovane e con un potenziale ancora da esprimere.