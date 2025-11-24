Mercato Milan, il nuovo attaccante arriva dalla Premier League: ha già detto sì

Il Milan continua a monitorare il mercato alla ricerca di un nuovo bomber. Dall’Inghilterra spunta un’altra suggestione: secondo TeamTalk, i rossoneri sarebbero concretamente interessati a Jean-Philippe Mateta, attaccante francese del Crystal Palace. Il club sarebbe pronto a muoversi per chiudere il colpo già a gennaio.

Milan su Mateta: colpo possibile

Secondo i media inglesi, una cessione invernale non sarebbe da escludere per Mateta in considerazione di un contratto in scadenza a giugno del 2027. Il giocatore, d’altro canto, sarebbe entusiasta di un’esprienza in Italia, desideroso di un’ambiziosa avventura in Serie A. Gà dall’estate, così, avrebbe chiesto ai suoi agenti di muoversi nell’ottica di un trasferimento rossonero.

D’altro canto, il Crystal Palace lo cederebbe solo dinanzi ad un’offerta altissima: la valutazione è fissata intorno ai 35-40 milioni. Su di lui ci sono anche le big di Premier (Arsenal, Liverpool e Manchester United), ma il giocatore mantiene la sua preferenza per i colori rossoneri.

Chi è Mateta: tutto sul nuovo obiettivo per l’attacco

Classe 1997, Mateta gioca in Premier League dal gennaio del 2021. Le ultime due stagioni lo hanno consacrato fra i grandi bomber del campionato inglese: 16 gol nel 2023/2024, 14 nel 2024/2025. Anche l’inizio di questo campionato ha rispettato le attese, con già 6 gol siglati.

Ora per lui potrebbe arrivare una nuova avventura. In Italia ci aveva già provato l’Atalanta in estate, ma senza successo. Ora è il turno del Milan, forti di un importante gradimento del calciatore.