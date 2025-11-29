Mercato Milan, il nuovo bomber arriva dalla Francia: è un classe 2006

Il Milan, dopo il derby vinto contro l’Inter e il secondo posto conquistato in classifica, è sempre più convinto dei propri mezzi. I rossoneri hanno perso solo una partita in stagione e viaggiano a ritmi molto alti. Tuttavia, a preoccupare Massimiliano Allegri è la situazione in attacco. Gimenez e Nkunku non portano gol e, probabilmente, a gennaio bisognerà intervenire. Il nome nuovo è quello di Sidiki Cherif dell’Angers.

Nome nuovo in casa Milan: piace Cherif dell’Angers

Nato in Guinea, ma con doppio passaporto, Sadiki Cherif è cresciuto nelle giovanili dell’Angers. Quest’anno, nel massimo campionato francese, ha collezionato tredici presenze. L’attaccante classe 2006 si è messo in mostra segnando tre gol. Secondo Nicolò Schira, il Milan sarebbe interessato al giovane talento. Gli scout del club lo starebbero seguendo da qualche settimana. Potrebbe essere lui il nome giusta per dare freschezza al reparto offensivo rossonero.