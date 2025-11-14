Il Milan si è messo al lavoro per risolvere quanto prima la questione attaccante. Nelle ultime ore, è emerso un nuovo nome nella lista del ds Igli Tare. Il direttore sportivo del club rossonero avrebbe rivolto il proprio sguardo al campionato di Ligue 1, mettendo nel mirino un giovane talento del Rennes. Un nome per cui si starebbe muovendo anche la Juventus: si tratta di Kader Meïté.

Il Milan si fionda sul baby fenomeno della Ligue 1: chi è Meïté

Kader Meïté, giovanissimo attaccante francese, ha messo in mostra già una buona continuità: ha disputato 23 partite ufficiali in stagione, saltandone solo una. Domenica scorsa contro lo Strasburgo, 4-1 per il Rennes, ha segnato un nuovo gol confermando il suo potenziale.

Con i suoi 1,92 m di altezza e una presenza fisica notevole, unita a freddezza sotto porta, è diventato uno dei talenti più osservati in Europa. Da tempo la Juventus ha avviato monitoraggi su di lui, ma il Milan sembra aver accelerato i contatti.

L’attaccante francese sta attirando l’interesse delle big grazie a un rendimento continuo e a un profilo fisico e tecnico che rispecchia il prototipo del centravanti moderno. Non a caso, in Francia cresce la sensazione che Meïté sia destinato a un salto importante già dalla prossima estate.

Quanto costa l’operazione Meïté?

Secondo ‘TMW’, sia il Milan che la Juventus monitorano l’evoluzione del giovane centravanti, oggi valutato circa 8 milioni di euro. Dopo l’interesse del Chelsea, emerso a settembre, le due big della Serie A sembrano pronte a sfidarsi per assicurarsi il suo talento in vista del calciomercato estivo.

Sotto contratto fino al 2028, Kader Meité rappresenta un pilastro per il progetto del Rennes. Molti osservatori lo considerano già il nuovo numero 9 del calcio francese. La prossima finestra di mercato potrebbe essere decisiva per capire se Meïté sarà pronto al salto verso uno dei club più prestigiosi del calcio italiano.