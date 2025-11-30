Mercato Milan, Tare stregato dal classe 2006: gioca in Ligue 1

Il Milan continua ad essere molto attento al mercato francese. La crescita di Sidiki Chérif, attaccante classe 2006 dell’Angers, ha attirato gli osservatori rossoneri che nelle ultime settimane hanno raccolto informazioni sul suo profilo. Il club valuta nuovi innesti per il futuro del reparto offensivo e segue con costanza giocatori giovani, strutturati e già abituati a competizioni di alto livello. Chérif rientra in questo tipo di ricerca e rappresenta una possibile opzione in vista del prossimo calciomercato.

Perché Chérif interessa al Milan

Il Milan ha inserito Sidiki Chérif tra i profili da monitorare per il futuro. L’attaccante dell’Angers ha diciotto anni, un fisico già formato e una naturalezza nel gioco spalle alla porta che lo hanno reso un osservato speciale. Gli scout del club hanno seguito da vicino le sue prestazioni e hanno raccolto informazioni utili per valutare un’eventuale mossa nel prossimo mercato.

Il giovane ha dimostrato di reggere il ritmo della prima squadra dopo un percorso pregevole nelle giovanili. La crescita dell’Angers negli ultimi anni ha favorito l’emergere di diversi talenti, un contesto che ha aiutato anche Chérif. Il reparto scouting rossonero segue anche altri giovani come Meitè del Rennes e Franculino del Midtjylland, ma Chérif è considerato una pista concreta per continuità e margini di crescita.

La strategia del Milan

L’eventuale arrivo del classe 2006 non cambierebbe subito le gerarchie offensive. L’idea sarebbe inserirlo in un percorso di crescita in linea con la strategia della dirigenza, che alterna innesti esperti a giovani con prospettiva. Chérif risponde a questo tipo di programmazione, pensata per costruire valore e preparare un ricambio mirato.

Il Milan sta valutando diverse soluzioni per l’attacco in vista del mercato invernale. Mentre come profilo immediato è tornato in discussione Jean-Philippe Mateta del Crystal Palace. Sidiki Chérif ha già segnato tre gol in Ligue 1 in questa stagione e gli osservatori rossoneri lo hanno seguito nelle ultime settimane. Il promettente calciatore è una prima punta alta 185 centimetri. Per il Milan sarebbe un’opzione più orientata al futuro che al presente.

