Qualcosa si sta muovendo a Milanello. Il club rossonero osserva con attenzione il rendimento di Santiago Giménez, ma nel frattempo prepara un piano alternativo per l’attacco. Il Milan valuta una rivoluzione nel reparto offensivo: qualora il messicano continuasse a non convincere nel breve periodo, Igli Tare sarebbe pronto a fiondarsi sul mercato di gennaio.

La situazione Giménez e la necessità di un cambiamento

Santiago Giménez, arrivato con grandi aspettative e costato 32 milioni, sta vivendo una stagione decisamente altalenante. Come evidenziato da La Gazzetta dello Sport, il Milan potrebbe scaricare il ‘Bebote’ nella sessione invernale di calciomercato se le prestazioni non dovessero migliorare.

La dirigenza rossonera considera l’ipotesi di intervenire già a gennaio, puntando su attaccanti giovani e con margine di crescita. Due nomi hanno iniziato a circolare tra gli uffici di via Aldo Rossi: Joaquín Panichelli e Jonathan Burkardt. Giovani, affamati, con la voglia di imporsi. Uno dei due potrebbe diventare la sorpresa del prossimo mercato di gennaio rossonero.

Occhi puntati su Joaquín Panichelli e Jonathan Burkardt

Tra i papabili per il posto di Santiago Giménez, c’è Joaquín Panichelli. La punta classe 2002 sta catturando l’attenzione grazie al suo costante rendimento: 10 gol in 13 partite tra Ligue 1 e Conference League con il Strasburgo. Il club lombardo lo monitora con molto interesse, apprezzando la sua forza fisica, l’intelligenza tattica e l’abilità nel gioco aereo.

Occhi puntati anche su Jonathan Burkardt. Il classe 2000 è già un nome noto in Germania: 9 gol in 12 apparizioni tra Bundesliga, Coppa di Germania e Champions League. Il bomber ha una valutazione di 30 milioni di euro. Il Milan lo aveva seguito ai tempi del FSV Mainz 05 e potrebbe concretizzare il proprio interesse a gennaio, nonostante la voglia dell’Eintracht di trattenerlo.

La scelta tra questi due profili riflette la volontà del Milan di puntare su attaccanti con doppia dimensione: rendimento immediato e prospettiva futura. Sia Panichelli che Burkardt rappresentano opportunità sul mercato, ma anche rischi in termini di investimento e adattamento al calcio italiano. Problematiche che sta riscontrando proprio Santiago Giménez.