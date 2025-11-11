Milan a caccia del difensore: sei nomi nel mirino per gennaio

Il Milan pianifica gli acquisti per gennaio e ha acceso i riflettori sulla difesa, l’obiettivo è quello di completare il reparto arretrato. La solidità mostrata finora non basta: la dirigenza e il tecnico vogliono maggiore profondità e un’alternativa che possa essere titolare o vice titolare fin da subito. Massimiliano Allegri chiede maggiori certezze: sono già sei i profili sul taccuino dal direttore sportivo, Igli Tare.

Milan a caccia del difensore: sei nomi in lista

Il Milan sta intensificando la ricerca del prossimo difensore. Su questo fronte, Tare ha messo in evidenza profili piuttosto differenti tra loro, in modo da coprire più scenari: nel mirino ci sono nomi pronti, di prospettiva e internazionali.

Tra i profili monitorati ci sono il giovane Tarik Muharemovic, in forza al Sassuolo, e Mario Gila della Lazio, che stanno attirando l’attenzione per le loro prestazioni in Serie A. Sul centrale spagnolo ci sarebbe anche l’interesse dell’Inter.

Poi c’è il nome internazionale di Joe Gomez, ai margini del Liverpool, che potrebbe tornare in orbita rossonera grazie anche a un utilizzo ridotto nel club inglese. Infine ci sono gli “outsider” con ottime prospettive come Alessandro Circati del Parma, Tiago Gabriel del Lecce e Diogo Leite dell’Union Berlin.

Nunzio Marrazzo

