Milan, ancora un ballottaggio aperto per l’Inter: è corsa a due per un solo posto

Il Milan si sta preparando per il derby contro l’Inter. La squadra di Massimiliano Allegri lavora in un clima dalle temperature rigide, mentre cresce l’attesa per le scelte definitive. Adrien Rabiot è vicino al ritorno da titolare dopo cinquanta giorni, mentre il messicano Gimenez resta fuori per problemi fisici. In attacco potrebbe esserci spazio a gara in corso per Nkunku. La vera decisione attesa riguarda però il duello tra Estupinan e Bartesaghi, con il tecnico pronto a sciogliere i dubbi solo dopo la rifinitura.

Un derby preparato nella neve e con scelte delicate

La nevicata che ha colpito Milanello ha dato un clima ancora più particolare alla vigilia del derby di Milano. La squadra lavora con temperature vicine allo zero, mentre lo staff tiene alta la concentrazione. Tra le notizie più rilevanti c’è il ritorno di Adrien Rabiot, pronto a riprendersi una maglia dall’inizio dopo 50 giorni.

L’ultima presenza dal primo minuto risale alla sfida contro la Juventus del 5 ottobre, interrotta poi dall’infortunio in nazionale. Resta invece fuori Gimenez, che ha svolto lavoro personalizzato e non sarà della partita. Possibile invece un ingresso a gara in corso per Nkunku, opzione che può dare ritmo all’attacco. Ma non è finita qui.

Il duello Estupiñan Bartesaghi e la (possibile) scelta finale

Il ballottaggio più atteso riguarda la fascia sinistra. Il tecnico valuta Estupinan e Bartesaghi, con l’esterno italiano indicato come possibile favorito.

La scelta finale arriverà dopo la rifinitura del pomeriggio. Le condizioni rigide e l’atmosfera intensa in città accompagnano l’avvicinamento a un derby che pesa per classifica e morale. Il Milan punta sulla compattezza del gruppo e sulla capacità di gestire una partita sempre speciale contro l’Inter.