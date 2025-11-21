Milan, Athekame ha deluso: Tare lo sostituisce con il giovane talento della Serie A

di
Milan, Athekame a contrasto

Nell’ultimo periodo sono partite delle approfondite riflessioni su Athekame. Il Milan continua a puntare su di lui, ma in società qualcuno si chiede se serva un profilo diverso per equilibrare la fascia destra. Il club rossonero, infatti, avrebbe accesso i propri riflettori su Brooke Norton-Cuffy, giovane esterno di talento della Serie A. Il classe 2004 del Genoa sta crescendo con ritmo costante e alcune sue prestazioni hanno acceso più di un radar. Per ora non c’è nessuna trattativa, solo una pista da tenere d’occhio mentre Tare riflette sul futuro del reparto difensivo.

Il Milan mette gli occhi su Norton-Cuffy

Il club rossonero starebbe tenendo sottocchio Norton-Cuffy. Il giovane terzino del Genoa ha qualità molto interessanti per il Milan, soprattutto sulla fascia destra. In questa stagione ha disputato sin qui 11 partite con il Genoa, senza gol ma con un assist, giocando spesso nella sua zona naturale.

Le sue statistiche parlano chiaro: circa 28 passaggi precisi a partita, quasi 1,5 dribbling riusciti di media, quasi 5 duelli vinti ogni gara. Questi numeri mostrano un giocatore capace di spingere, ma anche di difendere con grande determinazione e intensità.

Norton-Cuffy è giovane e per il Milan rappresenterebbe un investimento sul futuro. Il suo prezzo attuale, secondo Transfermarkt, sarebbe ancora contenuto. La cifra si aggira intorno ai 15 milioni di euro, cifra più che accessibile per le casse rossonere. Inoltre, il fatto che abbia esperienza già in Serie A lo rende più appetibile rispetto a un giovane puramente prospettico.

Milan, Cuffy in corsa con la maglia del Genoa
Milan, Cuffy in campo con la maglia del Genoa – (Ansa) SpazioMilan.it

Caratteristiche tecniche e tattiche

Il giovane inglese è dotato di grande fiato, corsa e fisicità, elementi che lo rendono ideale per coprire l’intera fascia destra. Sul piano tattico, Norton-Cuffy può adattarsi sia a una difesa a quattro sia a una a tre, un aspetto che lo rende utile per gli schemi di Massimiliano Allegri.

Quando si muove in attacco, è bravo a progredire con la palla al piede, a creare superiorità con il dribbling. Il nome di Norton-Cuffy è monitorato anche da club come Napoli e Juventus. Tuttavia, il Genoa non avrebbe intenzione di cedere il proprio talento già a gennaio.

Nunzio Marrazzo

Giornalista pubblicista dal 2019, iscritto all’Ordine dei Giornalisti della Campania con tessera N. 172270. Ho trasformato la mia passione per la scrittura e lo sport in una professione. Ho iniziato il mio percorso come redattore per Sport Campania, partecipando attivamente a numerosi eventi sportivi e affinando le mie competenze sul campo. Nel 2021 ho arricchito il mio percorso giornalistico grazie a un anno di servizio civile con Amesci, lavorando all’interno della redazione di Metropolis Quotidiano. Dal 2023 collaboro con il network di Nuovevoci, un ambiente che mi ha non solo offerto “spazi” stimolanti in cui esprimermi, ma anche una vera e propria famiglia. Determinato e sempre alla ricerca di nuove storie da raccontare, vivo per catturare i momenti più emozionanti dello sport e trasformarli in parole.
Gestione cookie