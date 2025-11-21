Nell’ultimo periodo sono partite delle approfondite riflessioni su Athekame. Il Milan continua a puntare su di lui, ma in società qualcuno si chiede se serva un profilo diverso per equilibrare la fascia destra. Il club rossonero, infatti, avrebbe accesso i propri riflettori su Brooke Norton-Cuffy, giovane esterno di talento della Serie A. Il classe 2004 del Genoa sta crescendo con ritmo costante e alcune sue prestazioni hanno acceso più di un radar. Per ora non c’è nessuna trattativa, solo una pista da tenere d’occhio mentre Tare riflette sul futuro del reparto difensivo.

Il Milan mette gli occhi su Norton-Cuffy

Il club rossonero starebbe tenendo sottocchio Norton-Cuffy. Il giovane terzino del Genoa ha qualità molto interessanti per il Milan, soprattutto sulla fascia destra. In questa stagione ha disputato sin qui 11 partite con il Genoa, senza gol ma con un assist, giocando spesso nella sua zona naturale.

Le sue statistiche parlano chiaro: circa 28 passaggi precisi a partita, quasi 1,5 dribbling riusciti di media, quasi 5 duelli vinti ogni gara. Questi numeri mostrano un giocatore capace di spingere, ma anche di difendere con grande determinazione e intensità.

Norton-Cuffy è giovane e per il Milan rappresenterebbe un investimento sul futuro. Il suo prezzo attuale, secondo Transfermarkt, sarebbe ancora contenuto. La cifra si aggira intorno ai 15 milioni di euro, cifra più che accessibile per le casse rossonere. Inoltre, il fatto che abbia esperienza già in Serie A lo rende più appetibile rispetto a un giovane puramente prospettico.

Caratteristiche tecniche e tattiche

Il giovane inglese è dotato di grande fiato, corsa e fisicità, elementi che lo rendono ideale per coprire l’intera fascia destra. Sul piano tattico, Norton-Cuffy può adattarsi sia a una difesa a quattro sia a una a tre, un aspetto che lo rende utile per gli schemi di Massimiliano Allegri.

Quando si muove in attacco, è bravo a progredire con la palla al piede, a creare superiorità con il dribbling. Il nome di Norton-Cuffy è monitorato anche da club come Napoli e Juventus. Tuttavia, il Genoa non avrebbe intenzione di cedere il proprio talento già a gennaio.