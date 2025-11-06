Milan, cambiano i tempi di recupero: out almeno due settimane

Dopo giorni di preoccupazione, arrivano nuovi segnali per il Milan. Sono infatti arrivate novità importanti in merito all’infortunio di Santiago Gimenez . Secondo quanto riportato da Matteo Moretto sul canale ‘YouTube’ di Fabrizio Romano, l’argentino dovrebbe rimanere fermo almeno per due, se non fino a tre settimane. L’attaccante potrebbe così tornare a disposizione di Massimiliano Allegri dopo la sosta, però almemo in tempo per la fase cruciale di novembre.

Infortunio Gimenez: stop di almeno due settimane

Matteo Moretto ha quindi riferito:

“Secondo le informazioni in mio possesso, per il recupero dall’infortunio di Gimenez dovrebbero servire circa due settimane, al massimo tre. Già dopo la sosta potrebbe tornare a disposizione. Mancano ancora degli accertamenti, serve vedere come reagirà la caviglia.”

Nessun infortunio grave quindi, ma comunque un problema da gestire con cautela. Il Milan spera di riaverlo subito dopo la pausa, visto che in attacco la coperta resta corta e il reparto non sta attraversando un periodo brillante.

La notizia arriva infatti in un momento delicato. La squadra di Massimiliano Allegri ha faticato nelle ultime settimane in fase offensiva e perdere Gimenez per lungo tempo sarebbe stato un duro colpo. Il tecnico conta sul suo recupero per dare più soluzioni al reparto, in vista degli impegni di Serie A ma anche della Coppa Italia.