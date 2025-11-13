Milan, Capello lancia l’allarme: Allegri deve risolvere tre problemi

Il Milan è stato protagonista di un inizio di campionato positivo, frenato solo da alcune ingenuità che hanno fatto perdere qualche punto in più del dovuto. L’ex allenatore rossonero Fabio Capello ha però evidenziato tre problemi nella rosa rossonera: riguardano le fasce del centrocampo e il centrale difensivo.

Capello netto: i tre problemi del Milan

Intervenuto ai microfoni di “La Gazzetta dello Sport”, Capello ha ravvisato tre problemi risolvibili in questo Milan: