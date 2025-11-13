Milan, cessione e colpo di scena: Tare può lasciarlo andare a gennaio

Milan, clamorose le ultime indiscrezioni che riguardano il futuro di Santiago Gimenez. Il messicano, dopo essere stato accostato a diversi club di Serie A, sembra essere indirizzato a lasciare il nostro campionato in direzione Premier League.

Milan, Gimenez verso la Premier League

Stando a quanto riportato da Francesco Letizia di Sportitalia, il Milan sta seriamente valutando di cedere il giocatore già nel mercato di gennaio. Alla luce di ciò l’opzione più probabile, visti gli affare internazionali condotti dall’agente, Rafaela Pimenta, sembra essere la Premier League. Qualora la notizia trovasse riscontro nella realtà, i rossoneri si muoveranno subito alla ricerca di un big che possa garantire i gol che non sono mai arrivati da Gimenez.