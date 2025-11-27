Milan, colpo a sorpresa dalla Premier: il nuovo rinforzo arriva da Liverpool

Il Milan valuta nuovi rinforzi per ampliare le soluzioni offensive. Tra i profili monitorati ci sarebbe Iliman Ndiaye, esterno dell’Everton che conosce bene la Premier League. La dirigenza starebbe analizzando le sue caratteristiche in vista della prossima sessione di mercato, con l’obiettivo di offrire a Massimiliano Allegri un’alternativa credibile sulle fasce.

Perché Ndiaye interessa al Milan

Il Milan valuta nuovi rinforzi per ampliare le soluzioni offensive e, tra i profili seguiti, ci sarebbe Iliman Ndiaye. Il giocatore si adatta a più ruoli offensivi e porta intensità nelle transizioni, un aspetto ritenuto utile per il sistema del tecnico di Livorno.

Inoltre, Ndiaye ha mostrato una buona predisposizione al lavoro senza palla, elemento apprezzato dal club di via Aldo Rossi. Il Milan sta costruendo una lista di profili da monitorare per evitare decisioni affrettate nelle fasi finali del mercato, e il senegalese rientra tra le opzioni possibili soprattutto in caso di movimenti in uscita.

Il punto dall’Inghilterra e il valore di mercato

Dall’Inghilterra arrivano conferme sull’interesse rossonero. Secondo quanto riferito da TeamTALK, il Milan sarebbe tra i club che osservano con attenzione i progressi di Iliman Ndiaye. Classe 2000, francese naturalizzato senegalese, sarebbe seguito da Geoffrey Moncada sin dai tempi dello Sheffield United e dell’Olympique Marsiglia.

Oggi è un punto di forza dell’Everton, che con un contratto in scadenza nel 2029 non sarebbe disposto a venderlo per meno di 70 milioni di euro. In realtà, il giocatore potrebbe partire per una cifra inferiore, e non manca la concorrenza: oltre al Milan, lo seguono Tottenham, Newcastle, Napoli e Atlético Madrid.