Milan, domani inizia l’incubo Nazionali: tutti i rossoneri in campo

Tempo di partite valide per le qualificazioni ai prossimi Mondiali. Nella giornata di domani al via i primi otto match, che vedranno scendere in campo Armenia-Ungheria, Azerbaigian-Islanda, Norvegia-Estonia, Moldavia-Italia, Andorra-Albania, Francia-Ucraina, Inghilterra-Serbia e Irlanda-Portogallo.

Dunque, saranno impegnati diversi calciatori del Milan, sei in totale, di cui almeno tre sicuri titolari. L’incubo infortuni, prima del derby del 23 novembre contro l’Inter, inizia a farsi ingombrante.

Nazionali, sei rossoneri in campo nella giornata di domani: Leao, Pavlovic e Maignan dal primo minuto

La pausa per le Nazionali entra nel vivo. Le prime gare del mese di novembre si giocheranno domani, e saranno quasi tutte decisive per la conclusione dei gironi di Qualificazione al Mondiale 2026 negli Stati Uniti, Canada e Messico.

Tra meno di 24 ore, scenderanno in campo diversi calciatori del Milan, in sei per la precisione. C’è grande attesa per gli impegni dei due francesi Mike Maignan e Christopher Nkunku: dei due il primo sarà sicuramente titolare. Poi, presenti Matteo Gabbia e Samuele Ricci tra le fila dell’Italia, ed infine, Rafael Leao e Strahinja Pavlovic che spingeranno dal primo minuto rispettivamente il Portogallo e la Serbia alla vittoria.

Milan, tra 48 ore tocca a Modric, sabato invece pronti Saelemaekers e De Winter

La tornata di impegni internazionali per i rossoneri non terminerà con le gare di domani. Nelle 48 ore successive, infatti, scenderà in campo anche Luka Modric, leader della Croazia, che guiderà la sua Nazionale nell’incontro casalingo contro le Isole Faroe, previsto per venerdì 14 novembre alle 20.45 a Rijeka.

A completare il quadro, infine, Alexis Saelemaekers e Koni De Winter, impegnati con il Belgio nel match contro il Kazakistan, in programma sabato 15 novembre alle ore 15.00 a Nur-Sultan. Per il Milan, dunque, sarà un weekend ad altissimo tasso di tensione. Tra big in campo, viaggi intercontinentali e rischio infortuni, l’avvicinamento al derby del 23 novembre contro l’Inter si preannuncia tutt’altro che tranquillo.