Milan, Gimenez si sfoga: la verità sul suo scarso rendimento

Santiago Giménez ha parlato con sincerità ai tifosi, mettendo fine ai dubbi sul suo momento difficile. In un messaggio pubblicato su Instagram, l’attaccante messicano ha raccontato di convivere da tempo con un problema alla caviglia che ne ha limitato il rendimento. Una rivelazione che arriva in una fase delicata della stagione, segnata da fatica e zero gol in Serie A, e che lo porterà a fermarsi per recuperare completamente la forma.

Il retroscena dell’infortunio

Giménez ha parlato apertamente del dolore che lo limita da tempo: “Da diversi mesi sto giocando con un infortunio alla caviglia che non mi ha permesso di essere al 100%, né di sentirmi a mio agio in campo”.

Non si tratta di un fastidio passeggero, ma di un problema serio che ha influito sulle sue prestazioni. Il Milan, consapevole della situazione, ha cercato di proteggerlo e gestirlo, ma la condizione non è più sostenibile. Le ultime gare hanno mostrato un calo evidente, spingendo il giocatore e lo staff tecnico a prendere una decisione inevitabile: fermarsi.

Giménez si ferma

Un infortunio gestito male può compromettere la stagione di un singolo e l’equilibrio di una squadra. Giménez è una pedina importante per il Milan, ma il suo rendimento recente ha risentito del dolore costante.

Il bomber ha ammesso: “Con determinazione ho continuato ad aiutare la squadra, ho continuato a giocare, ma il dolore è aumentato: è arrivato il momento di fermarmi. Adesso devo concentrarmi sul recupero e prepararmi per tornare con voi il prima possibile. Dio ha il controllo. Grazie per il supporto, a presto!”.