Milan, grandi novità in arrivo: il big sta per tornare, le prossime ore saranno cruciali

Adrien Rabiot resta in dubbio per la prossima sfida del Milan. Il centrocampista francese ha lavorato ancora a parte nella giornata di ieri e spera di rientrare tra i convocati per la trasferta di sabato contro il Parma. Secondo quanto riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’, lo staff medico e tecnico rossonero preferisce muoversi con cautela: la sua condizione sarà rivalutata nelle prossime ore.

Rabiot lavora ancora a parte

Il lavoro differenziato di Adrien Rabiot continua a tenere in apprensione l’ambiente rossonero. Nella giornata di ieri, il francese ha svolto un nuovo allenamento personalizzato, segno che il pieno recupero non è ancora arrivato.

La prossima sfida è in programma con il Parma al Tardini e il Milan vuole arrivarci con la miglior formazione possibile. Rabiot spinge per tornare, consapevole del suo peso nel centrocampo di Massimiliano Allegri, ma la priorità resta evitare ricadute.

La decisione definitiva sulla sua convocazione arriverà solo dopo gli ultimi test. In casa rossonera nessuno vuole forzare i tempi, anche considerando gli impegni ravvicinati di campionato. La trasferta di Parma potrebbe rappresentare un test chiave per capire se Rabiot potrà tornare in gruppo o se sarà necessario un ulteriore lavoro di recupero.

In vista di Parma, il Milan valuta ogni opzione

Il Milan non vuole rischiare uno dei suoi uomini più importanti. La gestione di Rabiot sarà perciò dettata dalla cautela, in attesa di una piena guarigione. La presenza o meno del francese poi di sicuro influenzerà le scelte di Massimiliano Allegri.

In ogni caso, il rientro di Rabiot è vicino e l’obiettivo resta chiaro: recuperarlo per affrontare al meglio le prossime sfide di Serie A. La prudenza dello staff appare giustificata, ma la voglia del giocatore di tornare in campo resta la migliore notizia per i tifosi rossoneri.