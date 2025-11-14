Milan, il centrocampista esulta ed ora stuzzica Allegri: “Mi era mancato, sono pronto!”

Ardon Jashari è tornato a sorridere. Il centrocampista del Milan ha ritrovato il campo nell’amichevole contro la Virtus Entella dopo tre mesi difficili segnati da un infortunio pesante. Il rientro rappresenta una notizia importante per Massimiliano Allegri, che guida una squadra lanciatissima ai vertici della Serie A e pronta a inseguire il ritorno in Champions League. Jashari vede in questo momento un nuovo inizio, con la voglia di offrire un contributo decisivo nella seconda parte della stagione.

Il rientro dopo il lungo infortunio

“E’ stato un percorso lungo per arrivare fin qui soprattutto dopo il periodo intenso del calciomercato e il brutto infortunio. Dopo circa tre mesi è bello tornare in campo dal primo minuto in un’amichevole. E’ una bella sensazione.”

Il centrocampista ha spiegato quanto sia stato complicato restare fermo così a lungo, soprattutto in un periodo in cui la squadra stava crescendo in rendimento e intensità. Il ritorno dal primo minuto, anche se in un test amichevole, segna un passaggio chiave nel suo recupero.

Un ritorno che dà fiducia al Milan

“E’ sempre un po’ difficile tornare a giocare quando sei stato fuori a lungo, e su campi così è ancora più complicato, ma alla fine mi mancava giocare a calcio. La cosa più importante oggi era ritrovare quelle sensazioni: fare cose buone con il pallone, correre tanto per la squadra. Questo contava più di tutto il resto oggi.”

Le sue parole confermano la voglia di rimettersi in corsa e diventare un riferimento per Allegri, che vede nel centrocampista una risorsa preziosa per affrontare il resto della stagione. Il Milan sogna in grande dopo un’annata complicata e il primo obiettivo resta il ritorno in Champions League, ma con un gruppo finalmente più completo la squadra può guardare oltre con ambizione.

Il rientro di Jashari rappresenta un segnale positivo per ambiente e tifosi. La sua energia e la sua intensità possono diventare elementi decisivi nella corsa finale del campionato, in un momento in cui ogni dettaglio può fare la differenza.