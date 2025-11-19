Milan, il colpaccio a gennaio si può fare: spunta l’indizio

Il derby si avvicina e i rossoneri vogliono assolutamente portare a casa i tre punti, per vincere la stracittadina e superare proprio l’Inter in classifica. Allegri vorrà prendersi il match e il primato con gli uomini a disposizione, in attesa di quei rinforzi di gennaio, utili ad inseguire quello scudetto che vorrebbe dire seconda stella. Per questo si valutano tutte le piste disponibili, tra cui quella incredibile di Thiago Silva.

Il brasiliano torna in maglia rossonera? L’ultim’ora è chiara

Il ritorno di uno dei difensori più forti passati per Milanello resta un sogno. Negli ultimi giorni si sono mosse diverse voci su un possibile riavvicinamento tra Thiago Silva e il Milan. Poi c’è stata la smentita e nuovamente un accostamento. Insomma un tira e molla continuo, che, però, sembra finalmente aver trovato un punto in comune.

Infatti, come riportato da Diogo Dantos giornalista brasiliano del quotidiano O Globo, Thiago Silva sembrerebbe intenzionato a lasciare il Brasile per un ritorno in Europa. Il difensore dunque non pensa al ritiro, anzi vorrà essere ancora protagonista sia per un club che per la propria Nazionale.

Thiago Silva mette nel mirino il Mondiale

Sarebbe la giusta conclusione di una straordinaria carriera. Uno dei motivi, infatti, che sta spingendo il classe 1984 a tornare in Europa, sarebbe proprio quello di mettersi in mostra in un club europeo, per attirare l’attenzione del ct Ancellotti, strappando magari la convocazione a quello sarebbe il suo quinto Mondiale. E non solo Mondiale nella testa del difensore.

Infatti, la scelta del 41enne ricade anche sulla sua famiglia, con la voglia di stare vicino ai suoi cari che risiedono a Londra (Chelsea). Quindi le possibilità si ampliano tra Italia, Inghilterra e Francia, tutti campionati dove lo hanno già visto protagonista. In estate scade il contratto con il Fluminense, ma Thiago Silva vorrà salutare già a dicembre, ovvero al termine della stagione brasiliana. Il Milan, dunque, osserva e valuta se riabbracciare il suo vecchio leader.