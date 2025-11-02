Milan, la firma è vicinissima: Allegri avrà ancora il suo pupillo

Il futuro di Alexis Saelemaekers può diventare sempre più legato al Milan. Dopo due ottime stagioni in prestito, il club rossonero vuole blindarlo e farlo restare a lungo in rossonero. Le parti pottebbero incontrarsi nelle prossime settimane per siglare il suo rinnovo con il club, confermando così la grande fiducia di Massimiliano Allegri nei suoi confronti.

Saelemaekers verso il rinnovo

Secondo Nicolò Schira, ben presto dovrebber esserci un nuovo round di contatti tra la dirigenza e l’entourage del calciatore belga. L’ipotesi più concreta prevede per lui un rinnovo fino al 2030, ma non si esclude anche la possibilità di un prolungamento “solo” fino al 2029 con opzione per un’altra stagione.

La società rossonera è quindi pronta a premiare la duttilità e l’impegno dell’esterno belga, che ora sembra davvero pronto a prendersi definitivamente il Milan dopo i due anni positivi in prestito al Bologna e alla Roma. Il giocatore, d’altro canto, ha sempre espresso tutto il suo amore per la maglia rossonera e la sua voglia di affermarsi con essa.

Fiducia in lui per Allegri

Con il ritorno di Allegri in panchina, il Milan punta a creare un gruppo che abbia il giusto mix di esperienza e qualità. Saelemaekers è stato fin da subito uno dei calciatori più apprezzati da parte sua, impiegando davvero pochissimo tempo per diventare un intoccabile del suo undici titolare.

Il rinnovo, dunque, non sarebbe soltanto un gesto di riconoscenza, ma un passo concreto per dare continuità al progetto tecnico. Saelemaekers sembra già un giocatore assolutamente indispensabile in questo e ora, finalmente, non ci saranno più dubbi sul suo futuro in rossonero.