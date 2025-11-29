Milan – Lazio, la reazione dei giocatori al rigore non concesso: avete visto Tomori?

Il Milan di Massimiliano Allegri vince e si porta momentaneamente al primo posto in classifica, aspettando la gara tra Roma e Napoli di domani sera. Nei minuti finali della gara contro la Lazio, oltre ai tifosi, anche i giocatori non avevano capito subito la decisone dell’arbitro in merito al possibile calcio di rigore per la squadra della capitale.

Milan, confusione nel finale

Nei minuti di recupero della sfida tra Milan e Lazio, il direttore di gara viene richiamato al controllo Var per un possibile fallo di mano da parte di Pavlovic. Minuti concitati, che hanno portato anche all’espulsione di Massimiliano Allegri al minuto 97. Il tecnico rossonero salterà la gara contro il Torino.

Gli stessi giocatori non avevano ben chiara la decisone dell’arbitro. Di fatti, Isaksen e Tomori in un primo momento pensavano fosse calcio di rigore, salvo poi cambiare completamente espressione alle parole del direttore di gara, dopo aver revisionato il presunto fallo di mano al monitor.