Milan – Lewandowski, Romano esce allo scoperto: annuncio sul possibile colpo a gennaio

Il Milan chiude prima della sosta con un pareggio contro il Parma che non può lasciare soddisfatto Massimiliano Allegri, che non ha nascosto il suo malcontento soprattutto per come è maturato tale risultato. L’imperativo, ora, è però guardare avanti, con la dirigenza che è chiamata anche a pianificare le prossime strategie.

A tal riguardo, tema molto caldo potrebbe diventarlo il mercato, con la caccia all’attaccante che potrebbe tenere banco da qui in avanti. A parlarne è l’esperto di calciomercato Fabrizio Romano, che sul suo canale YouTube smentisce un possibile approdo di Robert Lewandowski in rossonero, almeno per gennaio. Lo stesso Romano fa il punto della situazione anche su altri due nomi accostati al Diavolo in queste ultime settimane.

Calciomercato Milan, il punto della situazione di Romano sull’attacco

Fabrizio Romano, su YouTube, svela tutte le ultime novità in casa Milan legate alla caccia del nuovo possibile attaccante, già per gennaio. Questo quanto rivelato dall’esperto di mercato a tal riguardo:

“Non ci risulta il discorso di un possibile arrivo di Lewandowski a gennaio, al Milan: non sta pianificando un trasferimento a gennaio. Un altro nome che è circolato è quello di Panichelli: è stato seguito dal Milan prima della sua esplosione in Ligue 1, ma lo Strasburgo non lo cede. Anche il giocatore vuole finire la stagione lì, considerando che vuole conquistarsi un posto per il Mondiale. Pellegrino? Non risulta un discorso così caldo per gennaio, il Parma ha già fatto cassa con giocatori importanti, perdere Pellegrino sarebbe probabilmente letale”.

Ultime news Milan: le ultime in vista del mercato di gennaio

Le condizioni di Santiago Gimenez saranno tema centrale nelle valutazioni del Milan in sede di calciomercato. È chiaro che, nel caso in cui l’infortunio del messicano dovesse prolungarsi, si renderebbe sempre più urgente un rinforzo in attacco per la compagine allenata da Massimiliano Allegri.