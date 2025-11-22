Milan, l’ex rossonero spiazza tutti sul derby! Poi le parole su Allegri: avete sentito?

Andriy Shevchenko ha commentato il derby di Milano in arrivo in una lunga intervista rilasciata a ‘La Repubblica’. L’ex attaccante del Milan ha parlato del peso della sfida, del momento positivo dei rossoneri e della solidità mostrata dall’Inter in questa fase della stagione. Shevchenko ha poi dedicato spazio anche alle prestazioni di Luka Modric, definito un fattore determinante, e al lavoro di Massimiliano Allegri.

Shevchenko e la sua valutazione di questo primo derby di Milano della stagione

“È sempre bello vincere il derby, ma è presto per dire che sarà decisivo nel campionato. Vincere il derby è sempre bello, però il Milan ha ancora degli step da fare per arrivare alla pari dell’Inter”.

Così Shevchenko, a ‘La Repubblica’, ha invitato a mantenere equilibrio nei giudizi visto che la stagione in Serie A è ancora lunga. La sua analisi prosegue con un giudizio sullo stato delle due squadre.

“Sono in un buon momento tutte e due le squadre, ma vincere è più importante per il Milan, che è più fragile. Deve continuare a crescere, una sconfitta forse arresterebbe questo processo.”

L’ex attaccante ha poi richiamato l’importanza della continuità nel percorso dei rossoneri guidati da Allegri.

“Max è un allenatore esperto, sa gestire bene i calciatori, è serio e ha un tipo di gioco collaudato. Quando lo sposi sai cosa stai prendendo, sta rispettando le attese.”

L’ex ha perciò elogiato il tecnico per la gestione e per la solidità data alla squadra fino a questo momento. Il derby rappresenta un passaggio significativo ma non decisivo, mentre il Milan continua a costruire la propria identità tecnica.

Focus su Modric e sull’impatto del campione croato

“Modric mi sta impressionando, sta facendo una grande differenza.”

Shevchenko ha infine sottolineato il valore di Luka Modric all’interno della struttura del Milan, evidenziando anche le distanze ancora presenti rispetto all’Inter.