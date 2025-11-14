Milan, Modric può finalmente esultare: è ufficiale!

Un altro traguardo, l’ennesimo, quello raggiunto da Luka Modric nella sua carriera stellare. Il centrocampista 40enne è stato ancora protagonista con la sua nazionale, la Croazia, anche nella serata di oggi, giocando la partita decisiva contro le Isole Far Oer. La vittoria della nazionale allenata da Dalic ha regalato il primato nel girone e la matematica qualificazione per i Mondiali 2026, dove Luka Modric sarà ancora protagonista.

Modric ai Mondiali: sarà la sua quinta edizione

La Croazia vince grazie alle reti di Gvardiol, Musa e Vlasic (inutile la rete del momentaneo 0-1 delle Far Oer con Turi). Con il risultato di 3-1, i croati vincono match e girone di qualificazione, staccando il 30esimo pass per i Mondiali 2026 di USA, Canada e Messico.

Grazie a questo risultato Modric (titolare e in campo fino al 62′), sarà ancora una volta ai Mondiali. Per lui quello del 2026 sarà il suo quinto Mondiale in carriera, avendo già giocato quelli del 2006, 2014, 2018 e 2022. L’ennesimo grande risultato di una carriera da fenomeno, coronata col Pallone d’Oro nel 2018.