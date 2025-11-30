Milan, nome a sorpresa nel mirino: pronto il colpo da 23 milioni

Il Milan si muove con decisione sul mercato. Il direttore sportivo Igli Tare sta valutando nuovi innesti da affidare a Massimiliano Allegri per la sessione invernale, con un’attenzione particolare ai giovani talenti europei. Tra i profili seguiti spicca Konstantinos Karetsas, trequartista classe 2007 del Genk, osservato dagli scout durante la sfida contro il Basilea. Per i rossoneri sarebbe un investimento sul futuro, utile a costruire una base solida per i prossimi anni.

Il Milan accelera per Karetsas

Tare ha individuato nel giovane talento del Genk un profilo interessante. Karetsas è un ragazzo da far crescere con calma, ma già oggi mostra segnali che attirano gli sguardi dei rossoneri. Secondo l’esperto di mercato Ekrem Konur, il Milan sarebbe tra le squadre che seguono da vicino il fantasista greco.

Scout di Milan, Manchester City, Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen e Monaco avrebbero osservato da vicino Konstantinos Karetsas durante la partita tra Genk e Basilea. Il giocatore viene descritto come un fantasista classe 2007 molto interessante. Il greco è cresciuto nel settore giovanile del Genk e il suo valore di mercato si aggira sui 23 milioni di euro. Con il club belga ha un contratto valido fino al 2029.

Le qualità di Karetsas e il possibile impatto sul Milan

Karetsas è un trequartista capace di agire anche da ala destra. Ha una buona visione di gioco e un mancino preciso. In questa stagione ha disputato 5 partite in Europa League, realizzando un gol e due assist. Si tratta di un talento molto interessante, che rappresenterebbe un colpo importante per il presente e per il futuro del Milan.