Il Milan pensa al mercato di gennaio: l’obiettivo del club è quello di investire una cifra importante per migliorare ulteriormente il reparto arretrato. La società lombarda ha acceso i riflettori su una vecchia fiamma come Thiago Silva, ex leader difensivo dei rossoneri ora al Fluminenese.

Tuttavia, sul taccuino di Tare non c’è solo il 41enne brasiliano. Il Diavolo sembra aver accesso i riflettori anche su Thomas Kristensen, promettente centrale danese dell’Udinese. L’obiettivo è concretizzare il colpo già a gennaio, sfruttando le prestazioni solide del promettente difensore e il suo valore di mercato ancora alla portata.

Non solo Thiago Silva: il Milan punta gli occhi su Kristensen

Thomas Kristensen, centrale classe 2002, non è un semplice prospetto: con 1,98 metri di altezza è diventato un punto di riferimento nella difesa dell’Udinese. Secondo la Gazzetta dello Sport, il Milan avrebbe messo nel mirino il danese per la sessione di mercato di gennaio. Kosta Runjaic, allenatore dei bianconeri, lo ha spostato al centro di una difesa a tre, e il giovane ha risposto con prestazioni di grande solidità.

Il Milan non ignora le sue esigenze in difesa. Con Massimiliano Allegri al timone, servono elementi affidabili al centro della retroguardia. Al momento, le opzioni sono limitate: c’è Matteo Gabbia, mentre Tomori, De Winter e altri profili non garantiscono ancora la stabilità voluta. Secondo i dirigenti rossoneri, Kristensen rappresenterebbe un investimento doppiamente utile: non solo per l’immediato, ma anche come rinforzo per il medio termine.

L’Udinese fissa il prezzo

L’Udinese, però, non ha intenzione di cederlo facilmente: in estate ha respinto un’offerta da 15 milioni di euro proveniente dall’Aston Villa. Kristensen è tuttora fuori per un infortunio al bicipite femorale, che potrebbe influire sulle trattative.

Tuttavia, il club friulano potrebbe valutare un’offerta già a gennaio, specialmente se il Milan dovesse accelerare. Il prezzo potrebbe aggirarsi fra i 15 e i 20 milioni di euro, un range ancora sostenibile per i rossoneri. In più, Kristensen è giovane e ha ancora grandi margini di crescita.