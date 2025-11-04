Milan, previsti nuovi contatti per il rinnovo: possibile colpo di scena in arrivo

Il Milan non vuole arrendersi sul fronte Maignan. Dopo settimane di stallo, la dirigenza rossonera si prepara a riaprire i contatti per il rinnovo del portiere francese. Secondo quanto riportato dal ‘Corriere dello Sport’, il club tenterà nuovi approcci nelle prossime settimane per convincerlo a restare. La situazione però resta complessa e, parallelamente, la società valuta già possibili alternative per il futuro.

Rinnovo in salita, il Milan non si arrende

Secondo il ‘Corriere dello Sport’, la linea del Milan è chiara: vuole ancora rinnovare il contratto di Mike Maignan in scadenza a giugno. Il francese, classe 1995, è uno dei pilastri della squadra e la dirigenza considera il suo prolungamento una priorità. Tuttavia, il margine d’intesa economico tra le parti rimane ampio e la trattativa non ha ancora prodotto risultati concreti.

Secondo il Corriere dello Sport, in ogni caso, nel corso delle prossime settimane ci saranno nuovi tentativi per provare a convincerlo. Il club rossonero intende riprendere i dialoghi con l’entourage del giocatore per evitare che il dossier si complichi ulteriormente, consapevole dell’importanza del portiere francese nel progetto tecnico di Massimiliano Allegri.

Ipotesi sostituti: Atubolu, Suzuki e Caprile osservati

Parallelamente, la dirigenza del Milan ha iniziato a valutare alcuni profili nel caso in cui l’accordo non andasse in porto. Ad oggi resta molto complicato, il club rossonero continua a guardarsi intorno per un sostituto. Perciò si stanno valutando anche diverse alternative.

Tra i nomi citati ci sono Noah Atubolu, portiere del Friburgo, Zion Suzuki del Parma e Elia Caprile, attualmente in forza al Cagliari. Tre soluzioni di età e prospettiva diverse, che testimoniano l’intenzione del club di farsi trovare pronto in ogni scenario.

Il futuro di Maignan resta aperto

Maignan rappresenta molto più di un portiere per il Milan. È un leader silenzioso, un riferimento per lo spogliatoio e una figura chiave anche a livello internazionale. Tuttavia, la concorrenza dei top club europei e la distanza economica rendono il rinnovo una sfida tutt’altro che semplice.

Il club rossonero proverà a giocarsi le ultime carte nelle prossime settimane, ma l’eventuale mancato accordo aprirebbe inevitabilmente nuovi scenari di mercato. In un momento di costruzione e rilancio, trattenere Maignan sarebbe un segnale forte di continuità e ambizione per l’intero Milan.