Milan pronto al poker di colpi: Tare fa spesa in Serie A

A poche settimane dall’apertura del mercato di gennaio, il direttore sportivo Igli Tare continua a lavorare per non farsi trovare impreparato. Stando ai recenti rumors, sono tre i profili che restano vivi nel mirino del Milan: un poker di nomi che è legato alla Serie A. La società rossonera prepara l’assalto in vista della prossima finestra di calciomercato.
Gli obiettivi nel mirino di Tare: pronto il poker di colpi
Il Milan sarebbe sulle tracce di Marco Pellegrino, attaccante del Parma. Per strappargli ai Ducali, servirebbero 20-25 milioni di euro. Questo, però, non è l’unico nome: nel mirino rossonero c’è anche un Giovane dell’Hellas Verona. Un profilo che piace anche all’Inter, pronta a mettere sul tavolo circa 20 milioni.
Come terza pista, ci sarebbe un esterno del Cagliari, cresciuto nell’Atalanta, per cui ci sarebbe anche l’interesse di Juventus e club inglesi. Il Milan starebbe accarezzando l’idea di assicurarsi le prestazioni di Marco Palestra, terzino destro classe 2005. Sempre dal Cagliari, il Diavolo potrebbe decidere di ingaggiare Elia Caprile, valutato sui 25 milioni di euro.