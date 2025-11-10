Milan, recuperati due top per il derby: Allegri torna a sorridere

Nella sfida pareggiata per 2-2 contro il Parma, Massimiliano Allegri ha ritrovato finalmente Christian Pulisic. L’americano entrato al 70′, avrà la sosta per ritrovare la forma migliore in vista del derby di Milano contro l’Inter, previsto per domenica 23 Novembre alle 20.45.

Pulisic, però, non sarà il solo a rientrare per la gara contro i nerazzurri. Allegri, di fatti, dovrebbe ritrovare anche Adrien Rabiot e Santiago Gimenez, che vogliono farsi trovare in perfetta forma per il derby. Buone notizie, dunque, per la squadra rossonera.

Allegri recupera Rabiot: le ultime sulle sue condizioni

Adrien Rabiot, infortunatosi la scorsa sosta per le nazionali con la Francia, ha praticamente saltato l’ultimo mese di partite del suo Milan. Massimiliano Allegri, conta di ritrovare quanto prima il suo pilastro, che insieme a Luka Modric sono il cervello e il motore del centrocampo rossonero.

Come riportato dall’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, il recupero di Adrien Rabiot procede bene, e nel derby contro l’Inter si farà trovare pronto. Il francese, in queste settimane, è rimasto a Milanello lavorando individualmente, proprio per farsi trovare in perfetta forma per il suo primo derby di Milano.

Milan, non solo Rabiot: Allegri recupera Gimenez

Zero gol fin qui per l’attaccante messicano, ma la sua assenza si è comunque sentita. Nella partita di campionato, contro l’Atalanta, Gimenez è stato costretto a fermarsi a causa del persistente problema alla caviglia che lo tormenta da diversi mesi, saltando così le gare contro Roma e Parma.

L’edizione odierna di Tuttosport, riferisce che Santiago Gimenez dopo due settimane di riposo e terapie specifiche, è pronto per tornare ad allenarsi, almeno individualmente. L’obiettivo dell’attaccante, confermato anche dal direttore sportivo Igli Tare, è quello di tornare disponibile per il derby contro l’Inter.