Milan, rinnovo Maignan: arriva l’annuncio che può innescare la svolta

I tifosi del Milan, soprattutto dopo il match di Serie A contro la Roma, sperano che la dirigenza rossonera e super Mike Maignan trovino quanto prima un accordo per il rinnovo del contratto, che va in scadenza al termine di questa stagione.

La situazione riguardo il prolungamento contrattuale del francese è un tema spinoso che attanaglia l’ambiente da ben oltre un anno. Nella giornata odierna, a tal proposito, il CT della Francia Didier Deschamps ha voluto rilasciare delle dichiarazioni a riguardo.

Rinnovo Maignan, parla Deschamps: “Oggi i giocatori la prendono con calma. Meglio sistemare prima del Mondiale”

Come noto da settimane, il contratto di Mike Maignan con il Milan scade a giugno 2026. Nelle prossime settimane, la società proverà a fare un tentativo concreto per risolvere la situazione con il suo attuale capitano.

Didier Deschamps, il CT della Francia, nella giornata odierna in conferenza stampa ha voluto dire la sua in merito a questa situazione delicata. L’augurio è che club e calciatore trovino la quadra prima del Mondiale:

“In passato ho fatto firmare contratti ad alcuni giocatori durante la Coppa del Mondo. Non dipende da me, è una questione di discussione con i club. Oggi l’influenza è minore, e credo che i giocatori la prendano con molta più calma. Ciononostante, idealmente, sistemare la propria situazione personale prima di una competizione così importante è la cosa migliore”

Maignan, ecco quali sono le sensazioni in ottica rinnovo con il Milan ad oggi

La crisi tra il Milan e l’entourage di Mike Maignan affonda le radici nel febbraio 2025, quando un accordo verbale sulla base di un rinnovo triennale venne congelato a causa di alcuni errori commessi dal calciatore in quella fase. La situazione è poi degenerata lo scorso giugno, quando il Chelsea ha raggiunto un accordo di massima con il #16 rossonero.

Il Milan non è sceso sotto la richiesta di 25 milioni di euro per il cartellino, irrigidendo la posizione dei londinesi e del giocatore stesso. L’affare alla fine è sfumato, ma la vicenda ha lasciato un’altra cicatrice. La situazione ad oggi rimane in fase di stallo, ma le performance dell’estremo difensore e il forte gradimento di mister Allegri potrebbero riaprire i discorsi rinnovo.

Se Maignan non rinnova, chi sarà il nuovo portiere del Milan? Nell’ultimo periodo Suzuki del Parma pare essere un profilo molto gradito.