Milan-Roma, la mossa di Allegri ha convinto anche il club: annuncio in diretta

Milan-Roma è sempre più vicina. Il fischio d’inizio della sfida di vertice tra i rossoneri e i giallorossi è previsto per le ore 20:45, in cui avrà inizio lo scontro tra le due squadre e i due allenatori, Massimiliano Allegri e Gian Piero Gasperini. Sfida che arriva dopo due pareggi consecutivi per il Milan e due successi per la Roma, con i padroni di casa che cercheranno di riottenere dopo un po’ di tempo i tre punti e i giallorossi che punteranno a bissare i successi. Dopo Saelemaekers, nel pre-partita ha parlato anche il ds Igli Tare.
Tare prima di Milan-Roma: le parole del ds
Igli Tare ha parlato del sentimento di derby con la Roma, visto il passato alla Lazio, e l’importanza di Leao e la posizione di Nkunku. Spazio anche a un ricordo per la scomparsa di Galeone. Di seguito le sue parole a DAZN.
“Siamo molto provati per la scomparsa di Galeone, in particolare il mister che per lui era uno di famiglia. Oggi per me c’è aria di derby visto il passato alla Lazio. Di derby ne ho vinti abbastanza e ho vinto quello che contava il 26 maggio a Roma. Sono felice di questa esperienza al Milan e dobbiamo pensare a fare bene. Vincendo stasera possiamo agganciare la vetta e dobbiamo essere positivi”.
“Nkunku il 72% della carriera ha giocato da punta, lo sa fare bene come sa giocare anche dietro. Per la prima volta gioca con Leao ma in allenamento ha dimostrato di saperlo fare. Gimenez? Lui è in un momento no ma ha la vicinanza di squadra e società. Il suo infortunio è arrivato in un momento difficile”.
“Leao è un ragazzo per bene. Da fuori ci si può fare un’idea sbagliata ma quando lo conosci e ci parli è tutt’altra cosa. Sono sicuro che farà una grande partita, ce l’ha promesso. Lui è quel tipo di giocatore che può farti vincere le partite da solo”.