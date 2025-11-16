Milan, salti di gioia per Allegri: il titolarissimo torna per il derby

Sette giorni esatti al derby. Sarà un ritorno dalla sosta con il botto per la Serie A, con tutti i fari puntati su San Siro per la stracittadina di domenica sera tra Inter e Milan. I rossoneri vanno a caccia di un successo di prestigio, per lasciarsi alle spalle qualche passo falso di troppo ed anche per provare a sorpassare proprio i cugini, attualmente primi in classifica assieme alla Roma. Intanto, in vista della super sfida c’è un’ottima notizia per Max Allegri: il tecnico rossonero potrà ricontare su Adrien Rabiot.

Milan, contro l’Inter anche Rabiot: smaltito l’infortunio al soleo

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, Rabiot ha ormai smaltito l’infortunio al soleo del polpaccio sinistro rimediato in Nazionale con la Francia. Nella giornata di martedì il francese tornerà a pieno regime, allenandosi con il resto del gruppo. Non è da escludere che l’ex Marsiglia possa partire anche dal primo minuto, in una gara dove la sua presenza sarà fondamentale.

Non ci sono dubbi: c’è un Milan con Rabiot ed uno senza Rabiot

Queste settimane di assenze hanno dimostrato quanto Rabiot sia prezioso per il Milan di Max Allegri. Dopo il suo infortunio, il Diavolo ha avuto alcuni passaggi a vuoto, frutto anche di un centrocampo troppo inconsistente. Un centrocampo che ha tremendamente bisogno di Rabiot per risollevarsi. La stagione inizia ad entrare nel vivo e il Milan ha bisogno del suo “cavallo pazzo“.