Milan, si avvicina la cessione a gennaio: una big di Premier piomba sul rossonero

Il calciomercato di gennaio è sempre più vicino e con esso si avvicina il solito valzer di calciatori che ci terrà impegnati per circa un mese. Il Milan non sarà esente da suddetto ballo e, nonostante siamo ancora a fine novembre, iniziano già a circolare i primi sussurri intorno a presunte partenze e scontenti. Andiamo a fondo.

Milan, un big sull’uscio: i dettagli

Che le sue prestazioni non siano esattamente entusiasmanti è un dato di fatto alquanto oggettivo e magari cambiare aria potrebbe solo giovargli. Parlo, ovviamente di Santiago Gimenez, il cui futuro al Diavolo sembra piuttosto in bilico. Ne parla Schira su Tuttosport:

” Iniziano a riecheggiare sirene di mercato provenienti da Londra per Santiago Gimenez, il cui futuro rossonero rimane in discussione. II centravanti messicano, infatti, era già stato sondato dal West Ham in passato e tra qualche settimana potrebbe andare in scena il più classico dei ritorni di fiamma. Gimenez permettendo, visto che già in estate aveva declinato tutte le proposte ricevute per restare a Milano.”

Il tentativo della Roma e la questione Mondiale

Il noto esperto di mercato svela la necessità del Bebote:

“La Roma, fine agosto, aveva aperto alla possibilità di uno scambio con Dovbyk. Nell’anno che però porta alla Coppa del Mondo il messicano ha bisogno di giocare. E soprattutto segnare, dato che in Serie A è ancora a secco in questa stagione (10 presenze di cui 9 da titolare). Ecco perché stavolta Santi potrebbe approcciare in maniera diversa dinanzi alle offerte. Il West Ham è vigile”.

L’intreccio con Fullkrug

Schira parla anche delle necessità del Milan: