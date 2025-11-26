Milan, si avvicina la cessione a gennaio: una big di Premier piomba sul rossonero

Il calciomercato di gennaio è sempre più vicino e con esso si avvicina il solito valzer di calciatori che ci terrà impegnati per circa un mese. Il Milan non sarà esente da suddetto ballo e, nonostante siamo ancora a fine novembre, iniziano già a circolare i primi sussurri intorno a presunte partenze e scontenti. Andiamo a fondo.
Milan, un big sull’uscio: i dettagli
Che le sue prestazioni non siano esattamente entusiasmanti è un dato di fatto alquanto oggettivo e magari cambiare aria potrebbe solo giovargli. Parlo, ovviamente di Santiago Gimenez, il cui futuro al Diavolo sembra piuttosto in bilico. Ne parla Schira su Tuttosport:
” Iniziano a riecheggiare sirene di mercato provenienti da Londra per Santiago Gimenez, il cui futuro rossonero rimane in discussione. II centravanti messicano, infatti, era già stato sondato dal West Ham in passato e tra qualche settimana potrebbe andare in scena il più classico dei ritorni di fiamma. Gimenez permettendo, visto che già in estate aveva declinato tutte le proposte ricevute per restare a Milano.”
Il tentativo della Roma e la questione Mondiale
Il noto esperto di mercato svela la necessità del Bebote:
“La Roma, fine agosto, aveva aperto alla possibilità di uno scambio con Dovbyk. Nell’anno che però porta alla Coppa del Mondo il messicano ha bisogno di giocare. E soprattutto segnare, dato che in Serie A è ancora a secco in questa stagione (10 presenze di cui 9 da titolare). Ecco perché stavolta Santi potrebbe approcciare in maniera diversa dinanzi alle offerte. Il West Ham è vigile”.
L’intreccio con Fullkrug
Schira parla anche delle necessità del Milan:
“Max Allegri gradirebbe un innesto offensivo a gennaio e in particolare un goleador per fare il definitivo salto di qualità Negli ultimi giorni, in tal senso, al Diavolo è stato accostato il nome del tedesco Niclas Fullkrug, già corteggiato nell’estate 2024 prima della virata su Morata. Il centravanti tedesco vuole giocare di più per riconquistare la Nazionale ma la soluzione più probabile appare il ritorno in Bundesliga, dove il Wolfsburg è in pressing già da diverse settimane.”