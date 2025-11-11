Milan, Tare accantona Gimenez: il ds fiuta l’affare dalla Juventus!

Santiago Giménez in campo con la maglia del Milan durante una partita di campionato allo stadio San Siro

Le deludenti prestazioni di Santiago Giménez potrebbero spingere il Milan a valutare il suo addio a gennaio. Per sostituirlo, Igli Tare starebbe sondando la pista che porta a Jonathan David. Il centravanti canadese è in uscita dalla Juventus, dove non ha convinto in questo avvio di stagione.

Milan, idea David per l’attacco: serve la cessione di Giménez

Zero gol in due. È questo il triste bottino registrato finora in Serie A da Santiago Giménez e Christopher Nkunku. I due attaccanti stanno decisamente deludendo e, per questo motivo, il Milan si starebbe già muovendo per cercare una punta in grado di rimpiazzarli adeguatamente.

Stando a quando riportato da Tuttosport, il DS rossonero Igli Tare starebbe seguendo con estrema attenzione Jonathan David. Il giocatore canadese sta faticando alla Juventus e potrebbe lasciare i bianconeri già a gennaio. L’ipotesi di un prestito con diritto di riscatto per portarlo a Milano non è soltanto una suggestione. Prima, però, il Diavolo deve riuscire nel difficile compito di trovare una sistemazione a Giménez.

