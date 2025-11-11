Il Milan avverte la necessità di cambiare registro in attacco. L’avvio di stagione di Santiago Gimenez non ha convinto né la dirigenza né i tifosi: zero gol in Serie A e poca incisività costringono il club a valutare alternative. Così, negli uffici di via Aldo Rossi si ragiona su nuovi profili offensivi. Tra i nomi più seguiti c’è Mateo Pellegrino, giovane punta del Parma.

La delusione Gimenez e la svolta necessaria

Arrivato con grandi aspettative, Gimenez non ha ancora trovato ritmo e fiducia. I numeri parlano da soli: nessun gol in campionato e rendimento inferiore alle attese. Igli Tare valuta diverse opzioni in vista del mercato invernale.

Il profilo di Mateo Pellegrino piace per struttura fisica e potenziale. Classe 2003, alto 1,92 metri, l’argentino ha dimostrato maturità e freddezza sotto porta con il Parma. Sin qui, ha realizzato 8 gol in 25 presenze con i ducali.

Costo dell’operazione e alternative

Secondo Transfermarkt, il suo cartellino è valutato circa 6 milioni di euro. Nessuna trattativa ufficiale, ma il nome resta tra i più monitorati. Pellegrino è arrivato in Italia lo scorso febbraio dal Vélez per 2 milioni più il 50% sulla futura rivendita. Il bomber argentino si è legato ai crociati firmando un contratto fino al 2029.

Mateo Pellegrino è il figlio di Mauricio Pellegrino: si tratta dell’ex difensore di Barcellona, Liverpool e Valencia. Il Milan, però, non guarda solo a lui. Tra i profili seguiti ci sono anche Joaquín Panichelli dello Strasburgo e Jonathan Burkardt dell’Eintracht Francoforte, due giovani che si stanno imponendo nei rispettivi campionati.