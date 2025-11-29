Modric dice addio al calcio? Il Milan ha deciso: il dettaglio dal suo contratto

Luka Modric si avvicina a un passaggio decisivo della sua carriera. Il centrocampista croato, oggi al Milan nella stagione 2025/2026, ha un contratto di un anno con opzione per un’ulteriore stagione. L’accordo tra le parti prevede, però, che l’ultima parola spetti al giocatore, che vuole aspettare il prossimo Mondiale prima di comunicare la sua scelta definitiva sul ritiro. Una decisione che interessa il club rossonero e la Serie A, perché inciderà sulle strategie future e sul ruolo che il croato potrà ancora avere nel progetto tecnico.

La clausola che rimette tutto nelle mani del croato

Il Milan ha inserito nel contratto di Luka Modric una formula chiara. L’accordo è di un anno con opzione per il secondo, ma il Milan la attiverebbe comunque sulla base della volontà del centrocampista. Questo emerge anche da quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport. La dirigenza rossonera considera Modric un elemento di valore nello spogliatoio. La scelta del giocatore avrà un impatto diretto sulle operazioni di mercato e sull’equilibrio della squadra guidata da Massimiliano Allegri.

La decisione dopo il Mondiale

Luka deciderà dopo il Mondiale. Il croato vuole valutare condizioni fisiche, motivazioni e prospettive personali. Per il Milan non è un dettaglio. Una permanenza offrirebbe continuità tecnica, mentre un ritiro aprirebbe la necessità di un nuovo innesto di esperienza.

Il futuro di Luka Modric resta una decisione personale. La sua storia lo autorizza a prendersi il tempo necessario. Il Milan lo aspetta con rispetto, consapevole che qualunque scelta farà parte di un percorso che ha lasciato un segno nel calcio europeo.