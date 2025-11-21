Novità Milan, brutte notizie per il derby: la decisione è ufficiale

Il derby di Milano si avvicina e lo stadio San Siro si prepara a vivere un’altra serata ricca di significato. La società nerazzurra ha però annunciato che la coreografia interesserà esclusivamente il primo e il secondo anello arancio, mentre le curve non verranno coinvolte. Una scelta che segue la linea adottata già per tutta la stagione 2024/2025 e che continua a far discutere i tifosi del Milan così come quelli dell’Inter.

Il comunicato della società nerazzurra

La decisione, confermata tramite un comunicato ufficiale, ribadisce perciò la volontà di limitare la coreografia alle zone più visibili dello stadio.

A risentirne, però, saranno le curve di Milano, storicamente protagoniste delle coreografie più iconiche del derby. Entrambe resteranno prive di qualsiasi allestimento. Una scelta che incide sull’atmosfera e sull’identità visiva della partita, mantenendo la linea adottata da inizio stagione.