Novità Milan, cambiano i tempi di recupero per Pulisic? Ecco cosa filtra

Christian Pulisic ha spesso rappresentato la vera arma in più per il Milan nelle ultime stagioni. L’attaccante statunitense è uno dei pilastri della formazione rossonera, con il tecnico Massimiliano Allegri che conta di averlo sempre in campo.

I problemi fisici degli ultimi tempi lo hanno tenuto ai box per l’ultimo match contro la Lazio. In vista dell’impegno infrasettimanale di Coppa Italia ancora una volta contro i biancocelesti, il calciatore sta facendo di tutto per recuperare e poter tornare in campo.

Infotunio Pulisic, come procede il recupero: le ultime in vista della Lazio

Dopo il gol vittoria nel Derby della Madonnina contro l’Inter, Christian Pulisic si è dovuto fermare nuovamente a causa di un problema muscolare. Uno stop che gli ha impedito di scendere in campo per il match di campionato contro la Lazio di ieri sera, vinto grazie alla rete di Leao nella ripresa.

Adesso nel mirino rimane la partita infrasettimanale, ancora una volta contro la Lazio, in programma per giovedì sera sul campo dell’Olimpico di Roma. Secondo le ultime indiscrezioni, Pulisic sta facendo di tutto per recuperare, continuando al lavorare a parte ma alzando il numero di giri. L’obiettivo è quello di recuperare per la sfida contro gli uomini di Sarri: mister Allegri spera di averlo a disposizione.

Pulisic, rientro contro la Lazio nel mirino ma occhio al calendario: gli impegni del Diavolo

In caso di mancato ritorno in campo per la gara di giovedì in Coppa Italia, Pulisic sarà nuovamente a disposizione per la gara seguente, ovvero per la trasferta a Torino contro i granata.

Bisogna tuttavia gestire al meglio le condizioni fisiche dello statunitense per averlo al meglio per i grandi impegni di fine dicembre. Dopo la gara contro il Torino, il Milan accoglierà il Sassuolo in casa per poi volare in Arabia Saudita per la semifinale di Supercoppa Italiana contro il Napoli, fissata per il 18 dicembre. Un big match che Pulisic non dovrà per nessun motivo al mondo saltare.