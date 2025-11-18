Novità Milan, scenario INCREDIBILE per Leao: il club ci sta seriamente pensando

Il tema della fascia da capitano del Milan è tornato al centro delle discussioni dopo le ultime indiscrezioni riportate da ‘La Gazzetta dello Sport’. Con il futuro di Mike Maignan sempre più incerto e un rinnovo che appare distante, in società si riflette su chi possa ereditare un ruolo così pesante. Tra i nomi considerati c’è soprattutto quello di Rafael Leao, uno dei giocatori più rappresentativi della squadra e simbolo dell’attuale progetto rossonero.

L’indiscrezione della Gazzetta: Leao tra i candidati alla fascia da capitano

Secondo ‘La Gazzetta dello Sport’, il club rossonero avrebbe iniziato a valutare i possibili scenari per la prossima stagione. Il punto centrale riguarda la situazione contrattuale di Mike Maignan, in scadenza in estate e ancora lontano dal rinnovo. Visto che il francese al momento è più vicino all’addio a parametro zero che al prolungamento, il portoghese potrebbe ereditare la fascia da capitano.

Il portiere rappresenta un punto di riferimento in casa Milan, ma la prospettiva di un’uscita a parametro zero apre riflessioni inevitabili. In questo quadro, la candidatura di Leao emerge perciò in modo naturale per continuità e presenza nello spogliatoio.

Il Milan valuta il futuro della leadership

All’interno dell’ambiente rossonero sono diversi i profili monitorati per il ruolo di capitano, ma Leao è indicato come uno dei favoriti grazie alla sua centralità nel progetto.

Il tema si lega anche alla necessità di consolidare un’identità forte nel gruppo guidato da Massimiliano Allegri, impegnato in una stagione che vede il Milan concentrato sulle competizioni italiane. La scelta del futuro capitano, quindi, rappresenta un passaggio delicato, perché incide sul senso di appartenenza e sull’equilibrio interno.