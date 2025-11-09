Occhio Milan, ora è allarme vero: i tifosi non prendono pace

Un dato sorprendente racconta il momento del Milan. La squadra di Massimiliano Allegri ha subito un solo gol contro Napoli, Juventus e Roma, ma ben sei nelle partite con Cremonese, Pisa e Parma. Una statistica che evidenzia un evidente paradosso: i rossoneri si esaltano con le grandi, ma faticano con le squadre di seconda fascia. Un trend che rischia di compromettere la corsa per il titolo Serie A dei rossoneri, se non si ritrova continuità difensiva anche nei match sulla carta più accessibili.

Un Milan a due velocità

Il dato emerso dalle ultime settimane mette in luce una tendenza chiara: il Milan riesce a limitare le big ma concede troppo contro le piccole.

Nelle sfide di cartello, la squadra di Allegri ha mostrato compattezza e concentrazione, riuscendo a neutralizzare attacchi di altissimo livello. Nelle gare contro le neopromosse o le formazioni di metà classifica, invece, l’atteggiamento è apparso più leggero e la fase difensiva ha perso equilibrio.

Le difficoltà con le squadre di bassa classifica

Lo dimostra il dato sui gol subiti: appena uno nei confronti con le big, firmato da Kevin De Bruyne, ma ben sei reti incassate contro Cremonese, Pisa e Parma. È un campanello d’allarme per un gruppo che ambisce ai vertici e non può permettersi passi falsi.

In conferenza, lo stesso Allegri ha sottolineato l’importanza dell’approccio mentale, invitando i suoi a mantenere la stessa intensità mostrata nei match di alto livello. La priorità ora è ritrovare solidità nei momenti in cui la pressione sembra minore, ma i punti pesano allo stesso modo.

L’analisi del momento rossonero

Il Milan resta comunque in zona alta di Serie A, ma le difficoltà contro le squadre di seconda fascia rappresentano un limite evidente. Allegri dovrà lavorare sulla concentrazione e sull’atteggiamento, evitando cali che in passato sono costati caro.

Ogni gara può diventare decisiva nella corsa scudetto, e il Milan ha dimostrato di poter competere alla pari con le migliori. Ora serve la stessa mentalità anche contro chi lotta per la salvezza. Solo così i rossoneri potranno davvero confermarsi come una delle squadre più solide del campionato.