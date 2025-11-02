“Ogni tanto lo sento…”: la rivelazione di Saelemaekers prima di Milan-Roma

Manca sempre meno all’inizio di Milan-Roma. Rossoneri che tenteranno di unirsi all’Inter e proprio alla Roma nel ‘treno’ scudetto dietro al Napoli a quota 22 punti. Giallorossi che invece vorranno raggiungere o addirittura superare i partenopei, cercando la vetta solitaria. Su questo, l’attitudine e come sarà la partita ha parlato Alexis Saelemaekers nel pre-partita. Di seguito le parole dell’esterno belga, protagonista del match in quanto ex Roma.

“Ogni tanto sento Paulo Dybala, che abbiamo creato un buon rapporto. Oggi è importante prendere i tre punti e fare un passo avanti nel nostro percorso. Allegri? Da subito mi ha dato fiducia e io provo a rispondere dando il massimo sul campo. Mi fa crescere dando tanti consigli, speriamo di continuare così e fare meglio nel futuro. La Roma è una squadra forte, lo è sempre stata nella storia del calcio italiano. Oggi però per me è importante il Milan”.