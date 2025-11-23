Ospite a San Siro: indizio di mercato? La sua presenza fa scatenare i tifosi del Milan – FOTO

Il derby tra Inter e Milan, si sa, è una vetrina per tutto il calcio italiano. La Serie A è al centro dell’attenzione degli appassionati di tutto il mondo, considerando anche ciò che ci si sta giocando sul terreno di gioco queste sera.

Nel corso del primo tempo, a dimostrazione di come il derby di Milano sia un appuntamento affascinante per tanti, è stato inquadrato sugli spalti il presidente del Paris Saint – Germain Nasser Al – Khelaifi. La sua presenza non è passata inosservata e non manca chi, anche tra i tifosi del Milan, già si è lanciato in ipotesi fantasiose di calciomercato.

News AC Milan, Al – Khelaifi a San Siro: la sua assenza non passa inosservata

Il patron del Paris Saint – Germain, Nasser Al – Khelaifi, si è presentato questa sera allo stadio San Siro di Milano per assistere al derby di Milano.

La sua presenza è ovviamente legata al prestigio della stracittadina milanese: ciò non basta, però, per placare le fantasie dei tifosi che, sui social, stanno abbondando in ipotesi di mercato, alcune di esse anche a dir poco fantasiose.