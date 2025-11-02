Pavlovic su Leao, il difensore esce allo scoperto: “Non è facile…”

Il protagonista della serata è Strahinja Pavlović. Il difensore serbo segna in contropiede il gol dell’1-0 che, di fatto, è decisivo ai fini della vittoria finale. Il centrale del Milan ha commentato nel post-partita la sfida, raccontando come è avvenuto il gol e confermando la grande volontà dei rossoneri di lottare per i posti di vertice di questo campionato, al momento molto combattuto.

Pavlovic nel post: le sue parole a DAZN

