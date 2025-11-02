Pavlovic su Leao, il difensore esce allo scoperto: “Non è facile…”

Il protagonista della serata è Strahinja Pavlović. Il difensore serbo segna in contropiede il gol dell’1-0 che, di fatto, è decisivo ai fini della vittoria finale. Il centrale del Milan ha commentato nel post-partita la sfida, raccontando come è avvenuto il gol e confermando la grande volontà dei rossoneri di lottare per i posti di vertice di questo campionato, al momento molto combattuto.
Pavlovic nel post: le sue parole a DAZN
Nel post-partita il ‘match winner’ della serata Strahinja Pavlovic ha parlato nel post-partita a DAZN. Di seguito le sue parole.
“Sono molto contento per il gol e per la vittoria. Sono molto felice anche di diventare padre. Quando Rafa oggi è partito ho cercato di stargli dietro, devi sempre provare a stare al suo passo e non è facile. Oggi sono riuscito a farmi trovare al posto giusto e al momento giusto. Questo è un campionato molto competitivo e lo si vede dalle squadre tutte a ridosso in vetta. Noi vogliamo lottare per queste posizioni di vertice”.